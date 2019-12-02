С начала года в Крыму побывали более 7,2 млн туристов

За 11 месяцев текущего года на полуострове отдохнули 7,2 миллиона человек. Это на 10% больше, чем год назад.

По Крымскому мосту на полуостров приехали 57% туристов, 28% – прибыли по воздуху, 15% пересекли госграницу России в международных автомобильных пунктах пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп. Об этом сообщило министерство курортов и туризма Республики Крым.

Больше всего туристов, почти 50%, отдохнули на Южном берегу Крыма. Западное побережье привлекло около четверти отдыхающих, Восточное – 14,5%.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь