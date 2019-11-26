С начала года в Севастополе в тёмное время суток сбили насмерть семь пешеходов

26 ноября 2019     11
С начала года в Севастополе в тёмное время суток сбили насмерть семь пешеходов

Сегодня световой день длится всего девять часов и продолжает сокращаться. Утром и вечером горожанам приходится передвигаться по дорогам в условиях недостаточной видимости.

Чтобы обезопасить себя в этот период года, и взрослым, и детям необходимо носить одежду со световозвращающими элементами. Благодаря им пешеход в темноте становится заметен для водителя за 200 метров при включенном ближнем свете фар, при включенном дальнем свете фар – на расстоянии 350 метров. Без световозвращающих элементов, водитель может заметить пешехода лишь за 50 метров. Избежать наезда при таких условиях практически невозможно, особенно на мокром или обледенелом асфальте.

С начала 2019 года на дорогах Севастополя зарегистрировано семь наездов на пешеходов со смертельным исходом. Важно понимать, что каждое из этих ДТП произошло в тёмное время суток и ни у одного из погибших не было световозвращающих вставок на одежде или прикрепленных ярких аксессуаров.

Источник: Вести.Севастополь

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