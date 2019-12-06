С начала года прокуратура привлекла 34 госслужащих за ошибки в декларациях

6 декабря 2019     20
С начала года прокуратура привлекла 34 госслужащих за ошибки в декларациях

У 57 государственных служащих в 2018 году прокуратура города Севастополя обнаружила нарушения в предоставлении сведений в декларации о доходах.

Об этом в интервью Вести ФМ – Севастополь рассказал начальник отдела по работе с личным составом, полковник внутренней службы Александр Крайнюк. Надзорное ведомство составило два представления. 15 фактов были отнесены к разряду несущественных, не требующих привлечения к дисциплинарной ответственности, рассказал Александр Крайнюк.

“В этом году два представления были уже в отношении 34 сотрудников. С одной стороны – позитивная динамика, с другой – имел место факт увольнения сотрудника по утрате доверия в связи с не декларированием средств, полученных от продажи земельного участка”, – отметил он.

Александр Крайнюк добавил, что земельный участок был получен сотрудником легально. Он впервые заполнял сведения и случайно допустил оплошность, но ошибка получилась значительная. Не указана крупная сумма денег и в результате – увольнение.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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