С пляжа на Фиоленте эвакуировали мужчину

О происшествии сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты г. Севастополя.

22-летний молодой человек попал в труднодоступное место на Яшмовом пляже. Самостоятельно выбраться из скал он уже не смог. Около 5 часов утра за ним выслали катер с двумя спасателями на борту.

Мужчине потребовалась медицинская помощь, и спасатели передали его специалистам службы скорой медицинской помощи.

Накануне в Дажанкое спасатели сняли женщину с балкона, а в августе в Крыму помогли эвакуировать двух туристов из ущелья.

Служба информации “Вести – Севастополь“

фото sevastopol-24.ru

Источник: Вести.Севастополь