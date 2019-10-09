С пляжа на Фиоленте эвакуировали мужчину

9 октября 2019     27
С пляжа на Фиоленте эвакуировали мужчину

О происшествии сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты г. Севастополя.

22-летний молодой человек попал в труднодоступное место на Яшмовом пляже. Самостоятельно выбраться из скал он уже не смог. Около 5 часов утра за ним выслали катер с двумя спасателями на борту.

Мужчине потребовалась медицинская помощь, и спасатели передали его специалистам службы скорой медицинской помощи.

Накануне в Дажанкое спасатели сняли женщину с балкона, а в августе в Крыму помогли эвакуировать двух туристов из ущелья

Служба информации “Вести – Севастополь

фото sevastopol-24.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Благоустроить придомовую территорию смогут собственники еще более 600 жилых домов Севастополя
Благоустроить придомовую территорию смогут собственники еще более 600 жилых домов Севастополя

В этом году департамент по имущественным и земельным отношениям планирует сформировать и поставить на государственный кадастровый учет 622 земельных участка под многоквартирными …


В Крыму задержали малолетних фальшивомонетчиков
В Крыму задержали малолетних фальшивомонетчиков

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Алуште задержали подозреваемых в незаконном сбыте поддельных купюр. Как сообщает …


С пляжа на Фиоленте эвакуировали мужчину
С пляжа на Фиоленте эвакуировали мужчину

О происшествии сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты г. Севастополя. 22-летний молодой человек попал в труднодоступное место на Яшмовом пляже. Самостоятельно …


В «Ласпи» стартуют мастер-классы по экологии
В «Ласпи» стартуют мастер-классы по экологии

В эту пятницу, 11 октября, в 17 часов на базе детского оздоровительного центра “Ласпи” начнёт свою работу второй городской слёт …


Двое российских детей выпали с четвертого этажа и выжили
Двое российских детей выпали с четвертого этажа и выжили

В городе Киселевске Кемеровской области шестилетняя девочка и ее двухлетний брат выпали с балкона четвертого этажа и выжили. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты