С пляжа на Фиоленте эвакуировали мужчину

О происшествии сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты г. Севастополя.
22-летний молодой человек попал в труднодоступное место на Яшмовом пляже. Самостоятельно выбраться из скал он уже не смог. Около 5 часов утра за ним выслали катер с двумя спасателями на борту.
Мужчине потребовалась медицинская помощь, и спасатели передали его специалистам службы скорой медицинской помощи.
Накануне в Дажанкое спасатели сняли женщину с балкона, а в августе в Крыму помогли эвакуировать двух туристов из ущелья.
Служба информации “Вести – Севастополь“
фото sevastopol-24.ru
Источник: Вести.Севастополь