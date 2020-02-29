С победы ФК «Севастополь» началась весенняя часть чемпионата Премьер-лиги КФС

Напряженной игрой футбольных клубов «Севастополь» и «Океан» сегодня открылась весенняя часть чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2019/2020.

Команды встретились на поле ФК «Севастополь». Матч проходил при активной поддержке болельщиков, которые на протяжении обоих таймов не переставали скандировать «Севастополь, вперед!» и «Город-герой!», а также пели «Катюшу».

На 17-ой минуте матча счет открыл Рустем Халиуллин из ФК «Севастополь», керченцы ответили тут же – через полторы минуты Олегу Плиеву благодаря пенальти удалось сравнять цифры на табло.

На 43-ей минуте в ворота «Океана» прилетел еще один мяч. Автором этого гола стал Игорь Рогованов. А в начале второго тайма Валерий Лебедь из «Океана» забил гол в свои ворота, увеличив преимущество севастопольцев. С этим счетом 3:1 матч и завершился.

Таким образом в рамках чемпионата Премьер-лиги КФС футбольные команды городов-героев провели 19 поединков, в которых 10 раз выигрывал «Севастополь», 2 победы на счету «Океана», еще 7 матчей завершились вничью.

Также в рамках 15 тура сегодня ФК «Евпатория» играет с ФК «Крымтеплица» из Молодёжного.

А 1 марта нас ждут еще два футбольных поединка. В 15:00 бахчисарайский «Кызылташ» сыграет с феодосийской командой «ВД Фаворит-Кафа». В это же время «ТСК-Таврия» из Симферополя встретится с «Инкомспортом» из Ялты.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото ФК “Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь