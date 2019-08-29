С подрядчика школы-детсада в Гончарном могут взыскать аванс 2,3 млн

Арбитражный суд Севастополя может взыскать с подрядчика школы-детсада в селе Гончарное аванс в размере 2,3 миллионов рублей. По представлению прокуратуры соответствующий иск в суд подала дирекция капитально строительства, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг.

В ноябре 2017 года дирекция капстроя и “Институт геоурбанистики и проектирования “РосГеоПроект” заключили государственный контракт на строительство школы-детсада стоимостью более 21 миллиона рублей. В качестве аванса подрядчику было перечислено 2,3 миллиона рублей.

Позднее стороны расторгли контракт. Однако, несмотря на то, что работы не выполнены в полном объеме, дирекция не принимала достаточные меры по взысканию неосвоенного аванса по контракту.

После рассмотрения представления прокуратуры, дирекция обратилась в арбитражный суд.

Источник: Вести.Севастополь