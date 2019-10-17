С понедельника в Севастополе может начаться отопительный сезон

Сегодня на заседании правительства Севастополя будет рассмотрен вопрос о начале отопительного сезона. Такое распоряжение дал врио губернатора города.

Обычно коммунальные службы начинают включать тепло, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает +8. Но пока она намного выше нормы, и оснований для начала отопительного сезона нет. Тем не менее севастопольцы просят врио губернатора, чтобы в городе дали тепло.

«По поводу холода в квартирах Вы мне много пишете. Да и сам я, мягко говоря, чувствую себя дома некомфортно последнее время, – написал Михаил Развожаев на своих страницах в соцсетях. – Дело в том, что среднесуточная температура выше нормы и не даёт начать нам отапливать дома, поэтому нужно принять это постановление на заседании правительства, чтобы в понедельник тепло начало поступать в дома севастопольцев».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь