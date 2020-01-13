С профессиональным праздником журналистов поздравили в Заксобрании Севастополя

Сегодня в день печати работников средств массовой информации Севастополя чествовали в Законодательном собрании города. Депутаты отметили, что учитывают в своей работе медиа-повестку и реагируют на публикации и репортажи.

“Благодаря вам, журналистам, не только высвечиваются проблемные вопросы в жизни Севастополя, вы неоднократно помогали людям в сложных жизненных ситуациях, организовывали благотворительные акции. Надеюсь на дальнейшую совместную тесную работу, на то, что мы вместе будем решать вопросы севастопольцев”, – сказал Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания г. Севастополя.

Среди награждённых в день российской печати – и те, кто работают за кадром. Благодарственным письмом отмечена продюсер “Вести Севастополь” Инна Худокормова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь