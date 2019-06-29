С риском для жизни дети ночью купались в парке Ахматовой

29 июня 2019     31
С риском для жизни дети ночью купались в парке Ахматовой

Вечером 28 июня в севастопольском парке имени Анны Ахматовой должен был состояться киносеанс под открытым небом. Из-за ухудшения погодных условий его отменили. Сильные порывы ветра и волнение моря не отпугнули отдыхающих, а привлекли. Купаться пошли и взрослые, и дети.

Спасатели, которые дежурят на оборудованных пляжах только днём, напоминают: собственные силы в такую погоду легко переоценить. Плавание в море в тёмное время суток – одна из причин смертности на воде. Купание в шторм опасно по нескольким причинам. Главная из них – сложность добраться до берега и выйти на сушу. Несколько безуспешных попыток выбраться из воды даже у хорошо плавающего человека могут вызвать панику, а затем и физическую усталость. Сбивается дыхание, происходит потеря контроля над телом. Волна, которая оттаскивает на глубину с большой силой, может спровоцировать травмы. В таком состоянии очень легко удариться о камни.

Также спасатели напоминают, что некоторые правила важно соблюдать на пляже и днём. Даже в сильную жару у некоторых людей может случиться переохлаждение. Это возможно, если человек, получивший солнечный удар, резко заходит в воду. Шоковая для организма смена температуры может вызвать судороги и реакцию сердечно-сосудистой системы.

Источник: Вести.Севастополь

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