С трассы «Евпатория-Симферополь» появился съезд на аэропорт

Дорожники соединили автомобильную дорогу Симферополь – Евпатория и подъездную дорогу к аэропорту, сообщает агентство «Крыминформ». Теперь машинам, которые едут из Симферополя в Евпаторию, необходимо поворачивать в направлении аэропорта и двигаться прямо. Съезд расположен там, где обустроено разворотное полукольцо для движения в направлении столицы Крыма.

Дорожные знаки установлены, и в республиканском минтрансе автомобилистов просят обращать особое внимание на них и не ездить «по памяти».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь