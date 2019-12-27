С улицы Шмидта эвакуируют припаркованные на тротуаре машины

Видео в редакцию программы “Вести – Севастополь” прислали очевидцы.

На улице Шмидта в Севастополе на тротуаре ежедневно автовладельцы оставляют множество машин. Пешеходы жалуются на то, что из-за автомобилей пройти свободно практически не представляется возможным.

Ситуация с парковкой в центре усугубляется ремонтом улицы Большая Морская и площади Ушакова.

Нарушителям ПДД предстоит заплатить не только штраф за парковку на тротуаре, который сейчас в Севастополе составляет тысячу рублей, но и работу службы эвакуации.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь