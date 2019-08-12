С экс-директора «Севавтодора» Виталия Узлова взыскан штраф в 5 млн рублей

12 августа 2019     16
С экс-директора «Севавтодора» Виталия Узлова взыскан штраф в 5 млн рублей

Бывший директор ГУПС «Севастопольский автодор» в полном объеме уплатил штраф, назначенный ему судом, – это 5,1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В марте 2019 года Виталий Узлов был осужден на 5 лет. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере, совершенной еще и с вымогательством.

Следствие установило, что, будучи директором ГУПС «Севастопольский Автодор», с сентября 2016 года по январь 2017-го он получил от должностных лиц одной из компаний взятку в сумме более 500 тыс. рублей, пообещав, что именно с этой фирмой будет заключен контракт на поставку строительных материалов.

В качестве дополнительного наказания суд назначил Виталию Узлову выплатить штраф, в 10 раз превышающий сумму «отката». И экс-директор «Севавтодора» его погасил.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта Правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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