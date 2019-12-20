С января в Севастополе подорожают услуги управляющих компаний

Правительство города проиндексировало сумму на 3% с учетом прогноза потребительских цен на 2020 год.

В денежном эквиваленте это будет выражаться по-разному. Например, для 5-этажного дома без мусоропровода сумма увеличится примерно на 40 копеек с квадратного метра. Решение об индексации принимается ежегодно, относится к государственным управляющим компаниям и носит рекомендательный характер. Обслуживающая организация в праве установить и большую стоимость, но для этого нужно провести общее собрание собственников и получить их согласие.

Кроме того, около 100 миллионов рублей дополнительно получил Севастополь на развитие малого и среднего предпринимательства. Деньги, в том числе, пойдут на микрокредитование таких предприятий, а ещё на работу центра «Мой бизнес». Одна из его задач – предоставить информацию о мерах государственной поддержки. Например, в области сельского хозяйства. Правительство Севастополя продлило региональную программу поддержки фермеров, аграриев и рыбных хозяйств до 2025 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь