С января в Севастополе подорожают услуги управляющих компаний

20 декабря 2019     10
С января в Севастополе подорожают услуги управляющих компаний

Правительство города проиндексировало сумму на 3% с учетом прогноза потребительских цен на 2020 год.

В денежном эквиваленте это будет выражаться по-разному. Например, для 5-этажного дома без мусоропровода сумма увеличится примерно на 40 копеек с квадратного метра. Решение об индексации принимается ежегодно, относится к государственным управляющим компаниям и носит рекомендательный характер. Обслуживающая организация в праве установить и большую стоимость, но для этого нужно провести общее собрание собственников и получить их согласие.

Кроме того, около 100 миллионов рублей дополнительно получил Севастополь на развитие малого и среднего предпринимательства. Деньги, в том числе, пойдут на микрокредитование таких предприятий, а ещё на работу центра «Мой бизнес». Одна из его задач – предоставить информацию о мерах государственной поддержки. Например, в области сельского хозяйства. Правительство Севастополя продлило региональную программу поддержки фермеров, аграриев и рыбных хозяйств до 2025 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Названы сроки выплат россиянам январских пенсий
Названы сроки выплат россиянам январских пенсий

Пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) назвала сроки выплат январских пенсий. Как сообщает ТАСС, пенсия за первый месяц 2020 года поступит …


Центр примирения в Сирии рассказал о гибели 17 военных в Идлибе
Центр примирения в Сирии рассказал о гибели 17 военных в Идлибе

Не менее 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб, еще 42 получили ранения. Об этом сообщил …


С января в Севастополе подорожают услуги управляющих компаний
С января в Севастополе подорожают услуги управляющих компаний

Правительство города проиндексировало сумму на 3% с учетом прогноза потребительских цен на 2020 год. В денежном эквиваленте это будет выражаться …


Киберспортивная команда Virtus
Киберспортивная команда Virtus.pro сыграет в CS:GO c телеведущим Ургантом и рэпером Кридом

22:00 Команда российской киберспортивной организации Virtus.pro по дисциплине CS:GO сыграет с телеведущим Иваном Ургантом, рэпером Егором Кридом и другими представителями …


В СевГУ состоится Второй фестиваль науки и инноваций
В СевГУ состоится Второй фестиваль науки и инноваций

21 декабря в вузе пройдут лекции, презентации и тесты. Второй молодёжный фестиваль науки и инноваций начнётся в 09:30 21 декабря. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты