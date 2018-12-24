С 1 января 2019 года стоимость проезда в общественном транспорте Севастополя вырастет

Согласно приказа департамента городского хозяйства Севастополя, с 1 января 2019 года в общественном транспорте города вырастет плата за проезд.

Как следует из текста документа, стоимость проезда в троллейбусах в случае наличного расчёта будет составлять 19 рублей (сейчас 18 рублей – прим.), а в случае использование карты ЕГКС – 16 рублей.

Стоимость проезда всеми видами общественного автомобильного транспорта составит 20 рублей (сейчас 18 – прим.), а с картой ЕГКС – 17 рублей. При этом, отдельным приказом №557-ОД о котором мы писали ранее, департамент горхозяйства установил, что предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров всеми видами автомобильного транспорта будет составлять 26 рублей 74 копейки за одну поездку.

Кроме того, стоимость одной поездки «за личные» на катере составит 24 рубля, на пароме 30 рублей. А случае использования ЕГКС, стоимость проезда обоими видами морского транспорта составит 22 рубля.



Павел Истомин