С 1 января водители смогут предъявлять полисы ОСАГО на электронных устройствах

С начала 2020 года вступили в силу изменения в правила дорожного движения и законы, которые водители уже обязаны соблюдать.

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В соответствие с поправками автомобилист, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и на электронном устройстве.

При этом сотрудник полиции может проверить полис ОСАГО через автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь