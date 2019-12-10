С 1 января железнодорожными перевозками в Крыму займётся новая компания

Новый перевозчик будет сотрудничать с Крымской железной дорогой, которая занимается пригородными перевозками сейчас. В настоящее время в республике работает только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсируют около 50 поездов.

«Что касается времени, комфорта, качества обслуживания – никак не изменится. Единственное, что изменится – это компания», – приводит ТАСС слова председатель регионального правительства Юрия Гоцанюка.

С нового года пассажирскими железнодорожными перевозками на территории полуострова займётся Южная транспортная компания.

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