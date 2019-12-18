С 1 января 2020 года клиника «Медекс» прекратит приём по полисам ОМС

Справки можно получить по телефонам:

В зоне обслуживания клиники «Медекс» находятся две взрослые поликлиники: улица Супруна, 19 и Силаева, 3 и детская – на проспекте Острякова, 37. Но пациенты могут выбрать любое медучреждение Севастополя. Но, если поликлиника не обслуживает участок по адресу проживания, не получится вызвать врача на дом.

Пациентам этого медучреждения рекомендуют до конца года прикрепиться к государственным поликлиникам.

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