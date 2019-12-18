С 1 января 2020 года клиника «Медекс» прекратит приём по полисам ОМС

Пациентам этого медучреждения рекомендуют до конца года прикрепиться к государственным поликлиникам.
В зоне обслуживания клиники «Медекс» находятся две взрослые поликлиники: улица Супруна, 19 и Силаева, 3 и детская – на проспекте Острякова, 37. Но пациенты могут выбрать любое медучреждение Севастополя. Но, если поликлиника не обслуживает участок по адресу проживания, не получится вызвать врача на дом.
Справки можно получить по телефонам:
8-800-580-08-00 – единый контакт-центр здравоохранения города Севастополя;
8-800-100-77-03 – страховая компания «Крыммедстрах»;
+7-978-077-77-77 – страховая компания «Арсенал».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь