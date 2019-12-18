С 1 января 2020 года клиника «Медекс» прекратит приём по полисам ОМС

18 декабря 2019     19
С 1 января 2020 года клиника «Медекс» прекратит приём по полисам ОМС

Пациентам этого медучреждения рекомендуют до конца года прикрепиться к государственным поликлиникам.

В зоне обслуживания клиники «Медекс» находятся две взрослые поликлиники: улица Супруна, 19 и Силаева, 3 и детская – на проспекте Острякова, 37. Но пациенты могут выбрать любое медучреждение Севастополя. Но, если поликлиника не обслуживает участок по адресу проживания, не получится вызвать врача на дом.

Справки можно получить по телефонам:

8-800-580-08-00 – единый контакт-центр здравоохранения города Севастополя;

8-800-100-77-03 – страховая компания «Крыммедстрах»;

+7-978-077-77-77 – страховая компания «Арсенал».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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