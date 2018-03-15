С 14 марта для севастопольцев и крымчан действуют новые тарифы МТС

Как сообщает автоответчик мобильного оператора МТС, с сегодняшнего дня — 14 марта — для севастопольцев и крымчан будут действовать новые цены на связь в поездках по всей России в сети МТС.

Теперь входящие вызовы с номеров региона, куда приедут жители полуострова, будут бесплатными, а за входящие звонки из других регионов будет взиматься плата — 5,5 рубля за минуту разговора.

Исходящие вызовы на все номера региона, куда приедут жители Севастополя и Крыма, будут оплачиваться по привычному «домашнему тарифу», а остальные исходящие вызовы на все номера России — 5,5 рубля за минуту.

Сообщения на все номера региона пребывания — 1,95 рубля, сообщения на остальные номера России — 2,95 рубля.

Автоответчик на мобильном операторе МТС обратил внимание абонентов на то, что все скидки на связь в поездках по России в рамках включённых ранее опций «Везде как дома», «Соседние регионы» и другие — с 14 марта перестанут действовать.

При этом автоответчик сообщил, «если в поездках вы много звоните в другие регионы и принимаете междугородние звонки и желаете получать ещё более выгодные условия, то можете после 14 марта подключить ещё одну услугу «Везде как дома — Россия», в которой все входящие междугородние вызовы будут бесплатными, а исходящие вызовы на все номера России — по 3 рубля за минуту».

Получить более детальные разъяснения по поводу новых тарифов не удалось. В пресс-службе мобильного оператора МТС на информационный запрос не ответили.



Елена Журавлёва