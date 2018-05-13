С 14 мая в Севастополе изменяются тарифы на проезд в общественном транспорте

В Севастополе с 14 мая изменяются тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба предприятия Севэлектроавтотранс.

“Согласно приказу департамента городского хозяйства города Севастополя с 14 мая 2018 года планируется повышение стоимости проезда в городском электро- и автотранспорте, а также перевозки пассажиров морским транспортом общего пользования”, — говорится в сообщении.

В частности, проезд в троллейбусах и городских автобусах подорожает до 18 рублей. При этом при использовании Единой городской карты одна поездка в автобусе обойдется в 15 рублей, в троллейбусе — 14 рублей. Увеличится также стоимость билетов на катер — до 22 рублей. За одну поездку на пароме придется заплатить 28 рублей. В пресс-службе уточнили, что при использовании Единой городской карты Севастополя цена за билет на катер или паром составит 20 рублей за одну поездку.