С 15 июня льготники смогут ездить бесплатно только по ЕГКС

Переходный период завершился: принято окончательное решение, что в автобусах и троллейбусах ГУП «Севэлектроавтотранс» пассажиры-льготники смогут проехать бесплатно, только предъявив карту ЕГКС – постоянную или временную, а не паспорт с удостоверением.
Эту новость прокомментировал радиостанции «Вести ФМ – Севастополь» заместитель директора по пассажирским перевозкам предприятия Алексей Кобышев.
«Постановление правительства Севастополя вступило в силу 11 апреля 2019 года. Потом было объявлено время, в течении которого те, кто не успел получить карты, смогут ездить по документам. На сегодняшний день мы пришли к пониманию, что ездить можно только по картам», – пояснил Алексей Кобышев.
В случае отсутствия карточки пассажир должен будет оплатить проезд по действующему тарифу.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести Севастополя
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