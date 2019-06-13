С 15 июня льготники смогут ездить бесплатно только по ЕГКС

Переходный период завершился: принято окончательное решение, что в автобусах и троллейбусах ГУП «Севэлектроавтотранс» пассажиры-льготники смогут проехать бесплатно, только предъявив карту ЕГКС – постоянную или временную, а не паспорт с удостоверением.

Эту новость прокомментировал радиостанции «Вести ФМ – Севастополь» заместитель директора по пассажирским перевозкам предприятия Алексей Кобышев.

«Постановление правительства Севастополя вступило в силу 11 апреля 2019 года. Потом было объявлено время, в течении которого те, кто не успел получить карты, смогут ездить по документам. На сегодняшний день мы пришли к пониманию, что ездить можно только по картам», – пояснил Алексей Кобышев.

В случае отсутствия карточки пассажир должен будет оплатить проезд по действующему тарифу.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя