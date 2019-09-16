С 21 по 23 сентября в Севастополе пройдёт фестиваль традиционных ремёсел

На Приморском бульваре, между Дворцом детского и юношеского творчества и Аквариумом, с 08:00 до 20:00 мастера будут знакомить гостей с ремёслами Севастополя.

На мероприятии соберутся ремесленники из Крыма, Пензы, Владимира, Архангельска, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Будут работать несколько площадок: выставка древних предметов, детская зона, территория национальных сладостей и фотозона.

Фестиваль завершится награждением участников и презентацией пряничной эмблемы фестиваля размером два на два метра, которую разделят между гостями.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: pixabay.com

Источник: Вести.Севастополь