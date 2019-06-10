С 9-10 декабря в Крым можно будет добраться на поезде

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, сообщил журналистам и.о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян. Продажа билетов начнется в октябре, за 45 суток до отправления первых составов. Пока речь идет о билетных кассах КЖД, но уже прорабатывается возможность покупки билетов через интернет.

Первые два поезда будут отправлены по направлению Симферополь–Москва и Севастополь–Санкт-Петербург. В апреле-мае 2020 года планируется запуск еще 11 поездов.

В то же время глава Крыма Сергей Аксенов заявил агентству ТАСС, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров пойдут даже раньше обозначенного срока.

Источник: Вести Севастополя