Таиланд возглавил рейтинг зимних путешествий россиян

9 января 2020     12
Таиланд возглавил рейтинг зимних путешествий россиян

Таиланд стал безусловным лидером среди стран, куда этой зимой путешественники из России летят пережидать холода более, чем на три недели.

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал все проданные авиабилеты из любого города России за границу с датами путешествия с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020 года и составил рейтинг направлений, которые пользуются наибольшей популярностью.

Так 19,7% путешественников, желающих больше трех недель провести за границей, выбрали Таиланд. На 2 месте с 14,6% – Узбекистан. Третье место заняла Германия, туда отправятся 9,8% уезжающих на зиму соотечественников.

Четвертую строчку заняла Киргизия, пятую – Вьетнам. Также в первой десятке стран: Армения, Казахстан, Индия, Китай и Испания. С большой долей вероятности в бывшие республики СССР люди едут не на зимовку, а просто домой или навестить родственников.

Индонезия в топ-10 не попала, хотя некоторые путешественники улетают на зиму на остров Бали. 

Самыми дешевыми, по данным Туту.ру, оказались перелеты в Армению и Киргизию (средняя цена авиабилета в обе стороны 14 672 — 18 267 рублей), а самыми дорогими — в Таиланд и Вьетнам (не менее 44 тысяч рублей в обе стороны).

Среди самых популярных внутренних зимних направлений у российских путешественников  –  Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Симферополь, Краснодар, Сочи, Иркутск, Тюмень, Минеральные Воды и Красноярск.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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