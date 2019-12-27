Тайники с семенами конопли нашли пограничники в «Джанкое»

27 декабря 2019     12
Тайники с семенами конопли нашли пограничники в «Джанкое»

Во время осмотра иномарки в пункте пропуска «Джанкой» у водителя и пассажира обнаружили тайники с семенами конопли.

Граждане Украины ехали из Новоалексеевки. 50 упаковок запрещённого товара пограничники нашли в потайных карманах верхней одежды. Другую часть семян конопли обнаружили под водительским сидением, сообщает пресс–служба Пограничного управления ФСБ по Крыму. Перемещение указанной продукции через государственную границу строго воспрещено фитосанитарным контролем. Семена изъяты и отправлены на экспертизу, после которой будет принято решение о привлечение виновных к ответственности.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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