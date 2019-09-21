Талантливые дети со всей страны выступят на фестивале в Севастополе

20 сентября 2019     24
Талантливые дети со всей страны выступят на фестивале в Севастополе

Итоги ещё одного социально-значимого в России фестиваля сегодня подводят в Севастополе.

Некоммерческий просветительский проект «100 городов России» собрал в нашем городе более 70-ти талантливых детей со всей страны.

Впервые в конкурсе приняла участие Республика Саха-Якутия. География проекта каждый раз расширяется. В рамках конкурса отбирают всё больше творческих номеров для финала. Особенность инклюзивного фестиваля в этом году – презентация жителями регионов своих народных традиций и культуры. Открытие прошло в Балаклавском доме культуры.

«Фестивалю 11 лет, на сегодняшний день, конечно мы посетили более ста городов, и более ста городов ежегодно становятся участниками в этом большом процессе творчества, и мы уже создали своё сообщество творческих талантливых детей, – рассказала основатель проекта «Всероссийский инновационный фестиваль детско-юношеского и молодёжного творчества «100 городов России» Мария Гарелина.

Фестиваль – это не только концерты. Детей ждут экскурсии, мастер-классы по вокалу и импровизации, взрослых – круглые столы. В Севастополе проект проходит под патронатом уполномоченного по правам ребёнка.

Гала-концерт победителей начнётся 22 сентября в 12:00 во Дворце детского и юношеского творчества по адресу: проспект Нахимова, 4.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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