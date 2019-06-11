Талгат Теменов. Кино должно быть добрым.

В студии Вести ФМ говорим с актером, режиссером и сценаристом, народным артистом Республики Казахстан, художественным руководителем Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева Талгатом Теменовым. О важности для него Кинофорума «Золотой Витязь», о дефиците доброты на планете Земля, о современном казахском кино. Почему на съемочной площадке у Талгата Теменова царит демократия с оттенком диктатуры режиссера? О чем художественный фильм «Маленький принц большого города»?

Источник: Вести Севастополя