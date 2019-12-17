Таможенники Крыма за год изъяли товары на 16 миллионов рублей

За текущий год Крымская таможня провела 13 проверок. Были возбуждены уголовные и административные дела.
«В федеральный бюджет взыскано более 1 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 194 УК РФ и восемь дел об административных правонарушениях. Назначено штрафов на сумму 1 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общая сумма конфискованного товара – 16 миллионов рублей. По результатам проверок сумма доначисленных таможенных штрафов и платежей по Крыму – 5,7 миллиона рублей. За весь год таможенных платежей в федеральный бюджет Республики Крым поступило 902 миллиона рублей.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
|
На Большой Морской используют технологии XXI века и времен Петра I
Семь раз отмерить, и только затем опустить камень. Для рабочих, которые укладывают плитку на улице Большая Морская это не поговорка, …
|
Военные полицейские Севастополя готовятся к армейским международным играм
В Севастополе состоится отборочный этап конкурса «Страж порядка» среди 100 военных полицейских. Для победы полицейские должны показать умение работать слаженно, …
|
Водитель распылил в машине освежитель воздуха и устроил взрыв
Автомобилист в английском городе Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, устроил взрыв, распылив в машине освежитель воздуха и прикурив сигарету. Об этом сообщает …
|
Любят ли чиновники Севастополь?
Летом этого года редакция “ИНФОРМЕРа” опубликовала статью, в которой обращалось внимание чиновников городского хозяйства на то, в каком плачевном состоянии находится Артиллерийская бухта …
|
В Крыму годовалый малыш устроил пожар в доме
Крымские спасатели ликвидировали пожар, произошедший на территории частного дома в Нижнегорском районе. Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, ребенок открыл топочное …