Таможенники Крыма за год изъяли товары на 16 миллионов рублей

17 декабря 2019     15
Таможенники Крыма за год изъяли товары на 16 миллионов рублей

За текущий год Крымская таможня провела 13 проверок. Были возбуждены уголовные и административные дела.

«В федеральный бюджет взыскано более 1 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 194 УК РФ и восемь дел об административных правонарушениях. Назначено штрафов на сумму 1 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общая сумма конфискованного товара – 16 миллионов рублей. По результатам проверок сумма доначисленных таможенных штрафов и платежей по Крыму – 5,7 миллиона рублей. За весь год таможенных платежей в федеральный бюджет Республики Крым поступило 902 миллиона рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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