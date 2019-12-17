Таможенники Крыма за год изъяли товары на 16 миллионов рублей

За текущий год Крымская таможня провела 13 проверок. Были возбуждены уголовные и административные дела.

«В федеральный бюджет взыскано более 1 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 194 УК РФ и восемь дел об административных правонарушениях. Назначено штрафов на сумму 1 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общая сумма конфискованного товара – 16 миллионов рублей. По результатам проверок сумма доначисленных таможенных штрафов и платежей по Крыму – 5,7 миллиона рублей. За весь год таможенных платежей в федеральный бюджет Республики Крым поступило 902 миллиона рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь