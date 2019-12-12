Таможенники передали Крымскому музею конфискованную редкую книгу

Фонды этнографического музея также пополнились уникальными головными уборами и ювелирными украшениями XIX – начала ХХ веков. Эти предметы для коллекции музей закупил сам.

Она пояснила, что песенник представляет культурную ценность и, по решению министерства культуры, местом его хранения признан музей.

«Выявили данную книгу у гражданки Украины, которая ввозила её на территорию Российской Федерации. Она её не задекларировала, было нарушено таможенное законодательство», – рассказала Крыминформу представитель таможни Ирина Хвостенко.

Сотрудники Джанкойского таможенного поста передали в Крымский этнографический музей книгу «Полный русский песенник» 1908 года издания, изъятую у гражданки соседнего государства.

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