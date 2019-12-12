Таможенники передали Крымскому музею конфискованную редкую книгу

Сотрудники Джанкойского таможенного поста передали в Крымский этнографический музей книгу «Полный русский песенник» 1908 года издания, изъятую у гражданки соседнего государства.
«Выявили данную книгу у гражданки Украины, которая ввозила её на территорию Российской Федерации. Она её не задекларировала, было нарушено таможенное законодательство», – рассказала Крыминформу представитель таможни Ирина Хвостенко.
Она пояснила, что песенник представляет культурную ценность и, по решению министерства культуры, местом его хранения признан музей.
Фонды этнографического музея также пополнились уникальными головными уборами и ювелирными украшениями XIX – начала ХХ веков. Эти предметы для коллекции музей закупил сам.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь