Танец «Яблочко» вывел севастопольских студентов в лауреаты международного конкурса в Сочи

Студенты Севастопольского промышленно-технологического колледжа имении маршала Геловани вошли в тройку лидеров на международном конкурсе в Сочи. Фестиваль проходил в начале января. Наши студенты участвовали в номинации “Хореография”.

Глядя на то, как танцует Дмитрий Белов, сложно представить, что учится он на строителя. Дима – учащийся второго курса Севастопольского промышленно-технологического колледжа. Танцами занимается в свободное от учебы время.

«На самом деле занимался танцами в детстве. Потом как-то забросил. Когда поступил в колледж узнал, что есть кружок танцевальный и заинтересовался, решил пойти и начал заниматься. Безумно нравится, стараюсь выкладываться», – говорит Дмитрий.

А Валерий Ничепорук в детстве занимался акробатикой. Сейчас учится в колледже на механика. В будущем Валера мечтает открыть свою автомастерскую. Но и занятия танцами бросать не собирается.

«Первый курс я отходил, знал, что здесь есть кружок такой, но как-то стеснялся подойти, – вспоминает Валерий. – На втором курсе осмелился. Был флешмоб, всех собирали, и я решил остаться».

Танцевальный коллектив “Контраст” на базе колледжа существует всего год. Но на его счету уже много побед на различных фестивалях и конкурсах. Одно из последних достижений – второе место на “Сочинском триумфе”. На международном конкурсе, который проходил в начале января, севастопольцы выступили с танцем военных моряков – «Яблочко».

«Севастополь – город русских моряков, и мы представляли душу города, его героизм и ту веселую такую удаль, которая есть в нашем городе, и в принципе, я думаю, что это очень зацепило судей», – рассказывает Татьяна Пивоварова, педагог дополнительного образования промышленно-технологического колледжа г. Севастополя.

Эта первая награда в 2020-ом году. Коллектив уверен, что их будет еще много. Сейчас танцоры готовятся к очередному конкурсу. Весной “Контраст” выступит на региональном фестивале “Я помню! Я горжусь!”.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь