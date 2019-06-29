Танкер ЧФ «Иван Бубнов» выполняет задачи в Средиземном море

Суда обеспечения выполняют проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
Экипаж «Ивана Бубнова» будет заправлять корабли группировки и обеспечит их материальными средствами. А экипаж «ПМ-138» обеспечит техническую готовность российских кораблей, выполняющих задачи в Средиземном море в составе постоянного соединения военно-морского флота в этом регионе.
Самый крупный корабль соединения – большой морской танкер и плавучая мастерская Черноморского флота совершают переход из Севастополя в Средиземное море в соответствии с плановой ротацией сил ВМФ.
Источник: Вести.Севастополь