«Театральная улица» закрылась – где и когда она появится снова?

22 октября 2019     11
«Театральная улица» закрылась - где и когда она появится снова?

В Севастополе подвели итоги проекта “Театральная улица”. В течение сезона там побывали почти 7 тысяч зрителей. Арт-пространство работало 4 месяца, прошло  130 мероприятий. В их числе 10 фестивалей, 100 кинопоказов, почти 40 лекций и мастер-классов.

Как отмечают организаторы, в жанрах и темах артистов  не ограничивали, площадку для творчества предоставляли всем желающим. На Театральной улице выступили как севастопольские коллективы, так и актеры и музыканты из других регионов. Встречали гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга.

«Мы будем приглашать те коллективы, которые не смогли по разным причинам в этом году к нам приехать, потому что мы очень много коллег со всей России пригласили и было очень интересно, – рассказал Валерий Александрин, руководитель проекта “Театральная улица”. – Понятно, что творческая жизнь предполагает какие-то плавающие графики, будем ждать, удивлять, потому что  одна из целей этого проекта – показать, каким еще бывает театр».

«Есть вопросы по месту расположения: или переехать, или остаться на старом месте, но при условии, что правительство нам разрешит и не будет запланировано на 2020 год каких-то строительных или других работ здесь», -заявил начальник главного управления культуры г. Севастополя Николай Краснолицкий.

Рассматривают также и несколько других площадок. Театральная улица может появиться в сквере воинов-интернационалистов, в сквере у Матросского клуба, парке «Каменный цветок» или на площадке у бывшего кинотеатра “Океан”. Выбор зависит от того, завершат ли на этих пространствах реконструкции и подойдут ли они по площади. Монтировать сооружения начнут уже в апреле, чтобы открыть пространство к майским праздникам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Российский ледокол с 33 членами экипажа на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии. Об этом во вторник, 22 октября, …


Правительство Севастополя собирается за 2 месяца потратить миллиарды на инфраструктуру
Правительство Севастополя собирается за 2 месяца потратить миллиарды на инфраструктуру

Правительство Севастополя собирается за два месяца 2019 года потратить на инфраструктуру больше денег, чем за весь год. По словам главы …


Автомобиль службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева сбил пешехода
Автомобиль службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева сбил пешехода

В поселке Нахабино под Красногорском (Московская область) произошло ДТП с участием автомобиля службы протокола премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции …


«Театральная улица» закрылась - где и когда она появится снова?
«Театральная улица» закрылась – где и когда она появится снова?

В Севастополе подвели итоги проекта “Театральная улица”. В течение сезона там побывали почти 7 тысяч зрителей. Арт-пространство работало 4 месяца, …


За право войти в сборную Севастополя по панкратиону боролись 200 спортсменов
За право войти в сборную Севастополя по панкратиону боролись 200 спортсменов

В Севастополе прошёл городской чемпионат по одному из древнейших видов единоборств. Панкратион вошёл в программу Олимпийских игр Древней Греции ещё …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты