«Театральная улица» закрылась – где и когда она появится снова?

В Севастополе подвели итоги проекта “Театральная улица”. В течение сезона там побывали почти 7 тысяч зрителей. Арт-пространство работало 4 месяца, прошло 130 мероприятий. В их числе 10 фестивалей, 100 кинопоказов, почти 40 лекций и мастер-классов.

Как отмечают организаторы, в жанрах и темах артистов не ограничивали, площадку для творчества предоставляли всем желающим. На Театральной улице выступили как севастопольские коллективы, так и актеры и музыканты из других регионов. Встречали гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга.

«Мы будем приглашать те коллективы, которые не смогли по разным причинам в этом году к нам приехать, потому что мы очень много коллег со всей России пригласили и было очень интересно, – рассказал Валерий Александрин, руководитель проекта “Театральная улица”. – Понятно, что творческая жизнь предполагает какие-то плавающие графики, будем ждать, удивлять, потому что одна из целей этого проекта – показать, каким еще бывает театр». «Есть вопросы по месту расположения: или переехать, или остаться на старом месте, но при условии, что правительство нам разрешит и не будет запланировано на 2020 год каких-то строительных или других работ здесь», -заявил начальник главного управления культуры г. Севастополя Николай Краснолицкий.

Рассматривают также и несколько других площадок. Театральная улица может появиться в сквере воинов-интернационалистов, в сквере у Матросского клуба, парке «Каменный цветок» или на площадке у бывшего кинотеатра “Океан”. Выбор зависит от того, завершат ли на этих пространствах реконструкции и подойдут ли они по площади. Монтировать сооружения начнут уже в апреле, чтобы открыть пространство к майским праздникам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь