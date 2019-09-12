Театральная улица переедет из Артбухты

В октябре «Театральная улица» будет демонтирована и для этого необходимы силы и средства. Как рассказал руководитель проекта Валерий Александрин – средства не такие уж и большие.

«Мы открыли краудфандинговую платформу на сайте Планета.ру, где собираем средства на демонтаж «Театральной улицы». Нам нужно не так уж и много средств – 60 тысяч рублей. Если 10% горожан скинется по рублю – мы наберём нужную сумму», – уверен Александрин.

Проект «Театральная улица» действует с начала лета этого года. На его создание был выделен президентский грант. Валерий Александрин считает, что несмотря на то, что в ходе реализации проекта происходили изменения – сам проект перспективный и очень нужный, поэтому он будет продолжаться.

«Мы сейчас ведём работу, чтобы найти возможность в первую очередь финансовую, во вторую очередь – мы ищем новое место для «Театральной улицы», потому что она будет переезжать из Артбухты в другое место. Куда – ещё не знаем. Но работа ведётся. Сам проект рассчитан на семь лет. За те несколько месяцев, которые он существует, он зарекомендовал себя как необходимый и очень перспективный. Это пока был пилотный запуск. Мы пробовали сценарии. Сейчас, обладая опытом, будем действовать намного более эффективно, качественно и интересно. В перспективе каждый житель Севастополя узнает о «Театральной улице».

В эту субботу, 14 сентября, проект «Театральная улица» представляет семейный праздник «Счастье детям». Об этом в интервью Вести ФМ рассказал руководитель проекта Валерий Александрин. Организаторы рекомендуют гостям праздника приходить в костюмах – осенних образах.

С утра до вечера на территории Артбухты, где находится площадка «Театральной улицы», будут проходить творческие мастер-классы, конкурсы, дискотеки и фотосессии. Гости праздника смогут научиться делать игрушки из надувных шариков для моделирования, стеклянные бусины, керамические изделия и многое другое. Все мероприятия бесплатные. Но благотворительные взносы приветствуются.

«Хотелось бы, чтобы гости праздника поддержали нас. Все мастер-классы – бесплатные. Но мы с благодарностью принимаем благотворительность, чтобы компенсировать затраты на расходные материалы для мастер-классов», говорит Валерий Александрин.

Следующий семейный праздник «Счастье детям» от проекта «Театральная улица» запланирован на 28 сентября.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь