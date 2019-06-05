Театральный фестиваль "Сказочное королевство" проходит в Севастополе

5 июня 2019     25
Театральный фестиваль "Сказочное королевство" проходит в Севастополе

Всероссийский театральный фестиваль “Сказочное королевство” проходит в Севастополе в третий раз. Какие спектакли вызывают у зрителей одновременно слёзы и смех?

Более 300 килограммов декораций и 12 тысяч километров пути – этими цифрами участники “Сказочного королевства” меряют его значимость. 12 театральных коллективов из разных концов страны в течение недели представляют в Севастополе свои постановки. За лучший спектакль проголосуют взрослое и детское жюри.

В репертуаре – сказки по мотивам произведений Толстого, братьев Гримм, Андерсена. Знакомые всем сюжеты насыщают новыми смыслами. 

В поисках Кая Герда не замечает времени. Актриса предстаёт перед зрителем в образе старушки, которая отправляется за братом по волнам памяти. Из льдинок Кай складывает слово вечность. Ей и посвящена постановка петербургского театра “Особняк”

Не менее тепло севастопольцы встречают постановку московского театрально-культурного центра имени Мейерхольда “Когда я была маленьким мальчиком”. Её герои разбирают анатомию слёз – вот слёзы радости, вот от резки лука, слёзы мужские и женские, детские и взрослые, и когда ребёнок впервые сталкивается с утратой близкого человека.

«Такая тема, которая не может не тронуть, и вся сложность этой темы – так, чтобы детям было понятно, и объективно, аккуратно максимально протранслировать то, что волнует взрослого человека» – говорит Ирина Кузнецова, заведующая музыкальной частью Севастопольского театра юного зрителя.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич, Андрей Асташев

Источник: Вести Севастополя

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