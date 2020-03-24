Театры Крыма обеспечили учреждения культуры медицинскими масками

Вместо декораций, в бутафорских цехах учреждений культуры занялись пошивом ватно-марлевых повязок.

Об этом сообщила министр культуры Республики Крым Вера Новосельская на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе 24 марта. По её словам, благодаря этой практике, работники культуры обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На полуострове, несмотря на карантинные меры, продолжают работать музеи и библиотеки. Экскурсионные группы ограничивают количеством 10-12 человек. Продолжают действовать кинотеатры. Глава республики Сергей Аксёнов предложил разработать для кинотеатров схемы рассадки зрителей и не продавать более 50 билетов на один сеанс.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь