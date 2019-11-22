Театры Севастополя не дадут скучать в субботу вечером

22 ноября 2019     13
Театры Севастополя не дадут скучать в субботу вечером

Красота, джаз и танцы. Эти выходные будут насыщенными. В Севастополе выберут самую красивую будущую маму, артисты Дворца культуры рыбаков перенесут зрителей на улицы разных городов мира, а театр танца имени Вадима Елизарова готовит премьеру – спектакль «Тарзан». В постановке задействована вся труппа. Подробности в рубрике “Афиша”.

23 ноября, 15:00, ДОФ, ул. Ленина, 9 – конкурс «Миссис будущая мама»

Город моряков никогда не испытывал дефицита красивых женщин, но, чтобы проводить конкурс красоты среди женщин беременных – такого в Севастополе еще не было. При поддержке Министерства обороны в Севастополе пройдет первый конкурс красоты «Миссис будущая мама». Материнство красиво – главный слоган конкурса.

23 ноября, 18:30, ДКР – музыкальное шоу «Улицы мира»

Новое музыкальное шоу под руководством Ольги Панкратовой перенесет зрителей в разные уголки мира. За один вечер они смогут побывать и в испанской Севилье, и аргентинском Буэнос-Айресе, латинской Америке и на востоке, и все это для того, чтобы понять: путешествия по миру нужны, чтобы отыскать себя.

23 ноября, 18:00, культурный комплекс «Корабел» – поэтический джаз-фьюжн спектакль «Ниоткуда с любовью».

Действие происходит в 70-е годы. Когда Иосиф Бродский был полон мыслей об эмиграции, а Сергей Довлатов не знал, как научиться жить по- новому в своей стране. Но у каждого из них была муза, способная вдохновить и на лиричные стихи, и на ироничную прозу.

23 ноября, 18:30, театр им. Луначарского – мюзикл «Летучая мышь».

Это каким позитивным надо быть человеком, чтобы даже отправку в тюрьму отпраздновать балом? Но маскарадные легкость и блеск таят в себе неверность мужа и хитрость жены, что даже гуляку и охотника дама смогла обвести вокруг пальца и влюбить в себя заново.

23 ноября, 19:00, театр танца им. Елизарова – спектакль «Тарзан».

Историю о мальчике, которого воспитала стая обезьян, от писателя Эдгара Берроуза покажут в Севастопольском театре танца имени Вадима Елизарова. В премьере будет задействована вся танцевальная труппа и по словам артистов, от привычной хореографии – спортивных бальных танцев сложно перейти на афро-джаз и движения, имитирующие повадки животных.

Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь

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Театры Севастополя не дадут скучать в субботу вечером
Театры Севастополя не дадут скучать в субботу вечером

Красота, джаз и танцы. Эти выходные будут насыщенными. В Севастополе выберут самую красивую будущую маму, артисты Дворца культуры рыбаков перенесут …



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