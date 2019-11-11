Театр имени Елизарова готовит премьерный спектакль «Тарзан»

Впервые постановку покажут 22 и 23 ноября.

Премьеру сезона – хореографический спектакль «Тарзан» готовит Севастопольский академический театра танца имени В.А. Елизарова, сообщили в пресс-службе театра.

22 и 23 ноября зрителям впервые покажут постановку по мотивам произведения Эдгара Берроуза.

Второй роман американского писателя о мальчике из аристократической семьи, воспитанном обезьянами, был издан в 1914 году. После этого Тарзан стал героем ещё серии книг, множества фильмов и постановок.

Севастопольский театр танца предложит свою версию популярного сюжета в хореографическом изложении. Постановки в стиле «афроджаз», двигающиеся декорации и трюки окунут зрителя в атмосферу джунглей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь