Театр имени Елизарова готовит премьерный спектакль «Тарзан»

11 ноября 2019     21
Театр имени Елизарова готовит премьерный спектакль «Тарзан»

Впервые постановку покажут 22 и 23 ноября.

Премьеру сезона – хореографический спектакль «Тарзан» готовит Севастопольский академический театра танца имени В.А. Елизарова, сообщили в пресс-службе театра.

22 и 23 ноября зрителям впервые покажут постановку по мотивам произведения Эдгара Берроуза.

Второй роман американского писателя о мальчике из аристократической семьи, воспитанном обезьянами, был издан в 1914 году. После этого Тарзан стал героем ещё серии книг, множества фильмов и постановок.

Севастопольский театр танца предложит свою версию популярного сюжета в хореографическом изложении. Постановки в стиле «афроджаз», двигающиеся декорации и трюки окунут зрителя в атмосферу джунглей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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