Театр имени Луначарского покажет премьеру по Шукшину

«Охота жениться»! Премьера спектакля по произведению Василия Шукшина состоится сегодня, 31 октября, в театре имени Луначарского.

Основой постановки стал сценарий под названием «Точка зрения». Повесть-сказка расскажет зрителям о том, как по-разному видят жизнь оптимист и пессимист. Театр не случайно обратился к произведению автора, юность которого была связана с Севастополем и Черноморским флотом.

В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения Василия Шукшина. Как рассказал главный режиссёр театра Григорий Лифанов, в спектакле представлены три разных взгляда на жизнь, но ни один из них не является верным.

«Когда мы анализировали и работали над произведением, для нас всё равно было важно найти эти характеры. Они чуть шаржевые, наверное, даже я бы сказал клоунские. Мы даже стремились к такой клоунаде, сатире, шаржу. Как это получилось у нас, судить уже зрителю», – главный режиссёр Григорий Лифанов.

Весь следующий месяц в театре Луначарского обещают акционные цены на билеты. А третьего ноября там пройдёт «Ночь искусств». Она начнётся с вернисажа «Перевоплощения» известного художника Эдуарда Кулиша. Открытие в 17:30. Затем на Малой сцене пройдёт поэтический вечер, на котором прозвучат стихотворения в исполнении артистов театра. А ещё посетителей ждёт экскурсия по закулисью.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь