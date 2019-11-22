Театр им. Лавренева участвует в фестивале военных театров в Москве

В субботу, 23 ноября, в Центральном академическом театре Российской Армии театр им. Лавренева покажет спектакль “Под холщовыми небесами” в постановке Екатерины Гранитовой-Лавровской.

Этот показ пройдет в рамках фестиваля военных театров “Звёздная маска”. Кроме севастопольцев, в нем участвуют еще 4 коллектива: театр Северного Флота из Мурманска со спектаклем “Туман над заливом” по пьесе Штока, театр им. Вишневского Балтийского флота из Кронштадта в постановкой “Счастье мое” Червинского, театр Восточного военного округа из Уссурийска с постановкой “Жар-птица” Колкера, театр Тихоокеанского флота из Владивостока с постановкой “Любовь людей” Богословского.

Фестиваль начался 19 ноября. После спектаклей проходят обсуждения.

Также работают актерские клубы театров-участников, идут показы эскизов спектаклей по пьесам молодых авторов проекта “Мастерская молодой драматургии и режиссуры”. Художественный руководитель Театра Армии, народный артист России Борис Морозов даст мастер-класс своим региональным коллегам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь