Театр им. Луначарского готовится к московским гастролям

Эта поездка стала возможной, благодаря всероссийской программе “Большие гастроли”, которую финансирует Федеральный центр поддержи гастрольной деятельности и министерство культуры страны.

С 27 по 30 апреля луначарцы покажут четыре спектакля на сцене Российского академического молодёжного театра (РАМТ). Москвичи увидят «Мастера и Маргариту», «Ромео и Джульетту», «Анну Каренину» и «Бесов». Билеты поступили в продажу накануне.

Впервые за последние 30 лет труппа севастопольского театра им. Луначарского отправится на гастроли в Москву.

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