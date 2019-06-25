Театр-променад "Слушая город" представили севастопольцам

25 июня 2019     24
Театр-променад "Слушая город" представили севастопольцам

В это воскресенье в городе впервые состоится фестиваль экскурсий «100 чудес Севастополя». На нём представят новые направления сферы туризма. Одна из таких авторских экскурсий уже проходит в городе. Однако ее авторы настаивают на том, что их проект – больше, чем прогулка.

Проект “Слушая город” – это сочетание культурного и туристического отдыха.

«В этом проекте мы хотели добиться иммерсивности, то есть зрители, когда вместе с нами ходят, они непосредственно участвуют во всех постановках, поэтому мы не называем это ни экскурсия, ни аудиоэкскурсия, это больше относится к театру. Театр-променад», – говорит Артур Кузьменко, организатор спектакля-променада “Слушая город 92”.

Городской проводник – дух Севастополя – ведёт гостей в течение двух часов. Поверить в существование главного героя помогают голоса актеров и качество звука.

«Сами наушники, они создают максимальное отсечение от окружающей реальности. То есть человек не слышит посторонних уличных звуков. Звук записан таким образом, чтобы создать эффект максимального объема», – говорит Дмитрий Бойченко, организатор спектакля-променада “Слушая город 92”.

По техническим причинам, участникам группы не рекомендуется расходиться больше, чем на сто метров. Организаторы считают, что этого достаточно, чтобы участники могли передвигаться свободно и не мешать друг другу. Телефоны здесь отключают, между собой общаются только взглядами, аудиозапись не ставят на паузу.

Это спектакль, где сам город – сцена, участников здесь принято называть зрителями. Они мысленно погружаются в предлагаемую им реальность. Необычный маршрут включает около 20 локаций, каждая из которых на время театрального действия “оживает”. Так можно узнать историю города непосредственно на месте событий.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьев, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь

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