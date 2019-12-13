Театр танца им. Елизарова отмечает 20-летний юбилей

В этом театре танцуют все и всё – от классического балета до степ-дэнса. Именно таким 20 лет назад его и задумывал основатель – Вадим Елизаров.

Увлекся танцами хореограф ещё в детстве. Любовь к искусству ему, как и молодой солистке театра Анне Рейзмир, привила бабушка.

«Я сюда попала благодаря своей бабушке, которая мне показывала с пяти лет видеозаписи на диске записанные. Я смотрела с пяти лет и мечтала попасть именно в этот театр. Потом как бы случилось чудо. Первым попал сюда мой брат и как бы следом я», – вспоминает артистка театра танца Вадима Елизарова Анна Резмер.

В таком же возрасте начал танцевать и другой солист Сергей Волошин. В театре с Вадимом Елизарововым он работал с первых дней. На его памяти сменилось ни одно поколение талантливых танцоров. Вместе объездили с гастролями Европу и Азию. Сейчас в составе больше 50 артистов, в том числе чемпионы России среди профессионалов, победители различных конкурсов и фестивалей. Но все, как одна большая танцевальная семья. Причём, зачастую творческие союзы и правда перерастают в нечто большее.

«С супругой я познакомился в театре и до сих пор мы живём вместе, танцуем, работаем. У нас ребёнок. Танцует, даже участвует в мини, правда, сцене, но в спектакле «Тарзан». Играет самого маленького Тарзана. Просто выходит, но тем не менее выходит показывает свое мастерство, умение», – делится солист театра танца Вадима Елизарова Сергей Волошин.

«Тарзан» – премьерный спектакль этого года. А самым первым на сцене театра танца в октябре 2000 года показали «Кармен». Специально для этой постановки написали либретто. И благодаря исполнению зрителям всё было понятно и без слов.

Главную роль в этом спектакле исполнили старший сын Вадима Елизарова Денис и невестка Наталья. Долгое время они были ведущей парой театра. Затем открыли свою студию. По стопам отца пошел и младший – Александр, обладатель кубка мира по 10 танцам. После смерти отца он занял место директора. Теперь приходится трудиться вдвойне.

«Обязательства в оглавлении театра. То, что он имени Вадима Елизарова – моего отца. То есть, мотивировать меня не надо. Меня мотивирует каждый день, когда я иду в театр и когда я вижу эту вывеску, и вижу портрет своего отца. Поэтому, отношусь я к этому делу, как к делу всей своей жизни», – рассказывает директор Севастопольского академического театра танца Вадима Елизарова Александр Елизаров.

Таким оно было и для самого Вадима Елизарова. Память о нём жива, как живо и его дело. Сердце театра танца бьётся в ритме с городом.

Анастасия Репикова, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь