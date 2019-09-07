Текстовая трансляция дня выборов – на сайте «Вести – Севастополь»

7 сентября 2019     11
Текстовая трансляция дня выборов – на сайте «Вести - Севастополь»

С 8 утра – с момента открытия избирательных участков – и до объявления первых результатов выборов депутатов Законодательного собрания на нашем сайте будет идти текстовая трансляция дня голосования и ночи подсчета голосов. 

Мы расскажем вам все новости, связанные с выборами депутатов. Ситуация на избирательных участках, явка, нарушения, жалобы со стороны кандидатов и на кандидатов, комментарии членов Севизбиркома, наблюдателей, представителей партий и общественников. 

Следите за новостями на сайте vesti92.ru.

Источник: Вести.Севастополь

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