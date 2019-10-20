Первое большое интервью Михаила Развожаева. Как он оценивает 100 дней своей работы исполняющим обязанности губернатора Севастополя? Что удалось сделать и как он видит дальнейшее развитие города.
Источник: Вести.Севастополь
Первое большое интервью Михаила Развожаева. Как он оценивает 100 дней своей работы исполняющим обязанности губернатора Севастополя? Что удалось сделать и как он видит дальнейшее развитие города.
Источник: Вести.Севастополь
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Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован
11:38 Крупный пожар на складе на западе Москвы полностью ликвидирован. © Максим Богодвид РИА Новости Источник: Россия Сегодня
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Телеверсия первого интервью врио губернатора Севастополя
Первое большое интервью Михаила Развожаева. Как он оценивает 100 дней своей работы исполняющим обязанности губернатора Севастополя? Что удалось сделать и …
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Вести Севастополь. События недели 20.10.2019
Главные темы программы: – Проблема затяжных ремонтов. Почему всё не идёт по плану, и даже в детском саду со строителями …
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