Тело пропавшего каякера обнаружено в Севастопольской бухте

2 марта 2020     37
Тело пропавшего каякера обнаружено в Севастопольской бухте

В Главном следственном управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю подтвердили, что в Севастопольской бухте было обнаружено тело мужчины, который пропал на каяке 22 января.

Волны прибили тело к причалу для малых судов № 149 правее памятника затопленным кораблям. Полиция оцепила территорию, прибыли следователи и спасатели. 69-летнего спортсмена, бывшего моряка Вадима Матюшина опознали по одежде.

Его каяк нашли на следующий день после исчезновения в районе Константиновского равелина. Вадим Матюшин вышел в море 22 января со 159-го причала бухты Александровская. При регистрации маршрута он сообщил, что пойдет в сторону Инкермана, а сам направился в противоположную сторону – на выход из Севастопольской бухты. Когда мужчина отправлялся в путь, море еще было спокойным, но через несколько часов поднялся сильный ветер, и начался шторм.

Сотрудники ЦГЗ и ГУ МЧС потом в течение нескольких дней осматривали Севастопольскую, Южную, Карантинную и Стрелецкую бухты, береговую линию от мыса Айя до мыса Херсонес, от выхода из Севастопольской бухты до пляжа Любимовка, но тогда поиски результатов не дали.

Следственная проверка по факту гибели мужчины продолжается.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото ЦГЗ Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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