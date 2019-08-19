Тело утонувшего в Любимовке мужчины удалось извлечь из воды

Накануне вечером в 2 км от пляжа Любимовка утонул 23-летний молодой человек. Он отдыхал с другом на берегу моря. Пошел купаться и не вернулся.

В 20:34 на пульт оперативного дежурного Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о несчастном случае. Спасатели выехали на место, но было уже темно, и поиски тела молодого человека были приостановлены до утра.

Сегодня в 7 часов работы возобновились, и через три часа утонувшего удалось извлечь из воды.

Источник: Вести.Севастополь