Темп глобального потепления уже беспокоит ученых

В Севастополе за последние 30 лет средняя годовая температура воздуха выросла на 1,5 градуса.

Это одно из доказательств глобального потепления климата, считает заместитель начальника филиала Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, кандидат физико-математических наук Владислав Евстигнеев. Он стал гостем студии «Вести ФМ – Севастополь».

“Где-то в отдельных регионах температура воздуха может вполне не повышаться, практически не меняться, где-то может быть даже чуть-чуть уменьшаться. Но, в среднем, если взять по всему земному шару, если усреднить все эти данные, мы получим некую среднюю глобальную температуру, которая за последние 30 лет имеет очень яркую однозначную тенденцию к повышению. Собственно, вот это и называется глобальным потеплением”, – рассказал Евстигнеев.

Он напомнил, что в истории Земли подобные периоды уже были. Динозавры, например, существовали в эпоху, где средняя температура воздуха была на 5-10 градусов выше, чем сегодня.

“Для Земли тут ничего нового, единственное, что уникальное у нас – это темпы роста. То есть такие темпы роста ранее не наблюдались. Когда, допустим, за 30 лет, начиная с 1980 года, каждое десятилетие средняя температура все выше и выше”, – привел пример ученый.

По словам Евстигнеева, по самым оптимистичным прогнозам, к концу 21 века превышение средней температуры воздуха составит от 0,3 – 1,7 градуса. Чтобы уменьшить темпы роста температуры, необходимо снизить скорость выброса парниковых газов в атмосферу планеты, то есть сократить антропогенную нагрузку.

“Нам нужно научиться экономить воду, разделять мусор, это не на уровне государственных инициатив, которые есть, а на уровне каждого из нас, каждого человека. Мы должны стать ответственными за нашу планету. В нашем городе, в нашей квартире, в доме, в дворе, если каждый из нас начнет хоть немножко этим заниматься, то в целом будет эффект”, – уверен Владислав Евстигнеев.

Чтобы затормозить глобальное потепление климата, ученые рекомендуют экономить воду и энергию, утилизировать отходы, использовать вторсырье, есть меньше мяса, поскольку его производство влечет за собой значительно более масштабные выбросы парниковых газов, чем производство курятины, выращивание овощей, фруктов и зерновых.

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Вести ФМ – Севастополь

Фото webinfo.kz

Источник: Вести.Севастополь