Темп строительства подстанции скорой помощи проверил руководитель капстроя

Новое здание 10-ой подстанции скорой помощи на Камышовом шоссе готово на треть. Сейчас строители завершают утепление фундамента и его гидроизоляцию.

Двухэтажное строение рассчитано на семь бригад скорой и экстренную помощь горожанам. Проект входит в единый медицинский кластер. Сегодня его строительство проконтролировал руководитель департамента капитального строительства. Илларион Гапицонов отметил: пока работы идут без замечаний.

«Здесь есть боксы для обслуживания автомобилей, мойки, комнаты отдыха для персонала, комнаты для приёма пиши, раздевалки. Данный объект будет комфортным для сотрудников», – сообщил директор департамента капитального строительства.

Также он обратил внимание на зелёные насаждения. В сентябре именно подготовка места и вырубка деревьев вызвали беспокойство севастопольцев. Необходимый минимум согласовали в Севприроднадзоре. То, что вырубке не подлежит, дополнительно защитили. Подрядчик уже отметил – место для станции выбрали удачное.

«Удачно расположены выезды. Ливневые канализации находятся как раз на местах съезда. То есть та вода, которая будет образовываться на дорожном полотне, не будет попадать на территорию подстанции скорой помощи», – говорит Александр Зимин, директор по строительству компании-подрядчика.

Станцию скорой медицинской помощи в Севастополе готовятся ввести в эксплуатацию в марте следующего года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь