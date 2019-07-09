Теннисный корт и футбольное поле появятся в Гагаринском районе

Это обсудили глава района Алексей Ярусов и губернатор города Дмитрий Овсянников. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ярусов отчитался: в этом году Гагаринскому муниципальному округу выделили почти 42.5 миллиона рублей. Из них законтракторвано 73%. В планах дальнейшего развития района – в первую очередь ремонт внутриквартальных дорог, пешеходных зон и благоустройство общественных пространств.

“При поддержке департаментов транспорта, городского хозяйства и Севавтодора будет произведено комплексное благоустройство территории. На строительство теннисного корта и футбольного поля мы запросили порядка 10 миллионов рублей», – сообщил Алексей Ярусов.

Новые спортивные объекты появятся в районе домов №26 и 32 по проспекту Октябрьской революции. Теннисный корт и футбольное поле в Гагаринском районе есть ещё с советских времён, но находятся в заброшенном состоянии.

Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь