Теннисный корт и футбольное поле появятся в Гагаринском районе

9 июля 2019     14
Теннисный корт и футбольное поле появятся в Гагаринском районе

Это обсудили глава района Алексей Ярусов и губернатор города Дмитрий Овсянников. Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

Ярусов отчитался: в этом году Гагаринскому муниципальному округу выделили почти 42.5 миллиона рублей. Из них законтракторвано 73%. В планах дальнейшего развития района – в первую очередь ремонт внутриквартальных дорог, пешеходных зон и благоустройство общественных пространств.

“При поддержке департаментов транспорта, городского хозяйства и Севавтодора будет произведено комплексное благоустройство территории. На строительство теннисного корта и футбольного поля мы запросили порядка 10 миллионов рублей», – сообщил Алексей Ярусов.

Новые спортивные объекты появятся в районе домов №26 и 32 по проспекту Октябрьской революции. Теннисный корт и футбольное поле в Гагаринском районе есть ещё с советских времён, но находятся в заброшенном состоянии. 

Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Стало известно о росте рейтинга «Рустави 2» после матерщины в адрес Путина
Стало известно о росте рейтинга «Рустави 2» после матерщины в адрес Путина

Рейтинг телеканала «Рустави 2», в эфире которого прозвучали нецензурные выражения в адрес российского президента Владимира Путина, вырос. Об этом сообщил …


Теннисный корт и футбольное поле появятся в Гагаринском районе
Теннисный корт и футбольное поле появятся в Гагаринском районе

Это обсудили глава района Алексей Ярусов и губернатор города Дмитрий Овсянников. Об этом сообщает пресс-служба правительства.  Ярусов отчитался: в этом …


Володин призвал к созданию единого реестра террористических организаций
Володин призвал к созданию единого реестра террористических организаций

Законодателям разных стран мира необходимо объединить усилия в борьбе с международным терроризмом. Одной из задач в этой сфере является закрытие …


Сегодня в аэропорту Симферополя пассажирам дарили открытки с ромашками
Сегодня в аэропорту Симферополя пассажирам дарили открытки с ромашками

В День семьи, любви и верности в новом терминале симферопольского аэропорта вручали открытки с изображением ромашки — символа праздника, передает пресс-служба аэропорта. А в молельной …


В Севастополе 13-летний подросток спровоцировал ДТП
В Севастополе 13-летний подросток спровоцировал ДТП

В центре Севастополя в аварию попал водитель мопеда. Оказалось, что управлял транспортным средством тринадцатилетний подросток и отвечать за правонарушение теперь …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты