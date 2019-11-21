Теперь не в любой точке Крыма можно снимать с помощью коптеров

21 ноября 2019     17
Теперь не в любой точке Крыма можно снимать с помощью коптеров

На Крымском полуострове появились указатели территорий, в которых запрещена видеосъемка с применением беспилотных летательных аппаратов. О новых правилах использования так называемых «мультикоптеров» рассказали представители филиала «Крымаэронавигация».

Теперь, чтобы снимать с воздуха, нужно в обязательном порядке зарегистрировать свой «беспилотник». После этого получить разрешение на полёт. Особенность Крымского полуострова – это 25-километровая приграничная полоса и важные стратегические объекты, такие как, например, аэропорт Симферополя.

Чтобы пролететь над ними, разрешение придётся запрашивать, как минимум, за пять суток в Московском центре госкорпорации по организации воздушного движения. В других случая согласовать полёт можно с ростовским центром за трое суток. Для получения разрешения необходимо сообщить цель использования мультикоптера, время и высоту подъёма. Всё это регламентируется воздушным кодексом и другими официальными документами.

«Использование воздушного пространства беспилотным воздушным судном в воздушном пространстве РФ осуществляется на основании плана полёта и при наличии разрешения на использование воздушного пространства», – поясняет диспетчер-инструктор службы движения районного центра филиала «Крымаэронавигация» Иван Сало.

Запретные для съёмки зоны в Крыму описаны в аэронавигационных сборниках, данные находятся в открытом доступе. Добавим, что силовыми структурами за последнее время было ликвидировано более 200 «беспилотников». Штраф за нарушение использования воздушного пространства – до 50 тысяч для граждан, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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