Тепловоз сбил человека под Севастополем

Мужчина доставлен в больницу. Предварительный диагноз – множественные травмы.

Инцидент произошёл в ночь на 1 июня перегоне «Севастополь-товарный – разъезд Сапун-Горский». По информации диспетчерской службы Крымской железной дороги, тепловоз шёл в Инкерман.

По отчётам следственно-оперативной группы, на опросе машинист утверждал, что многократно сигналил сидевшему на рельсах мужчине, но тот не реагировал. Ударом пострадавшего отбросило в кювет.

По информации правоохранителей, предварительный диагноз 33-летнего севастопольца – множественные травмы головы, позвоночника, живота и костей таза. Сейчас расследованием происшествия занимаются севастопольские правоохранители и крымская транспортная полиция.

фото сайта mota.ru

Источник: Вести.Севастополь